El ex capitán de Alianza Lima Leao Butrón hinchará este domingo por el equipo de sus amores ante Sporting Cristal y confiesa que lo ocurrido en el 2021 fue una enseñanza de vida. Además, confía en que Jefferson Farfán será vital en las finales y confía en que llegue a Qatar 2022 con la selección peruana.

En su nueva tribuna, su casa, en compañía de su familia, así alentará Leao Butrón a su querido Club Alianza Lima este domingo cuando disputen la primera final por el título de la Liga 1 ante Sporting Cristal, el equipo que lo formó como futbolista.

“Le tengo un cariño a Cristal, pero como hincha Alianza tiene que ser el ganador. Ambos son dignos finalistas”, declaró a El Bocón.

Elogios para Farfán

La vigencia del “10 de la Calle”, Jefferson Farfán, en el equipo de La Victoria y en el combinado patrio, son motivos de elogios por parte del ex portero.

“Me da gusto verlo bien a Farfán. Me gustaría que campeone con Alianza y que vaya a otro Mundial”, resaltó.

Pese a que han transcurrido once meses del descenso de los íntimos, que después quedó sin efecto en los tribunales del TAS, el episodio será una cruz de por vida. “Yo no me arrepiento de nada. Me comporté como debía. Después eso me sirvió para conocer a la gente, fue una enseñanza de vida, no solo deportiva”.

Antes de cortar el diálogo, el comentarista deportivo en el programa de YouTube “A Presión”, reiteró su deseo de volver al club blanquiazul con otra función. “Tengo que estar preparado cuando me toque”.

LEE ADEMÁS

Jean Deza se retira del fútbol: ‘Ratón’ publica mensaje en Instagram anunciando su decisión

CONSULTA ▷ ¿Cuál debe ser mi trabajo en el 2021 según el signo zodiacal?

“Si Chile lleva a Argentina a Calama, Perú debería llevar a Paraguay a Puno”: Periodista peruano lanza curiosa propuesta

Martín Liberman llama burro al Checho Ibarra: “De un burro solo se espera una patada”