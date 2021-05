El exjugador de Alianza Lima defendió a los seleccionados por expresar su opinión política y da con palo a los comunistas. Leao Butrón, exportero de Alianza Lima, encendió el debate y las críticas tras postear tuits sobre las figuras de la selección peruana, quienes se refirieron a través de sus redes sociales sobre la coyuntura política del Perú, con miras a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales Perú 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

“Amigos, les agradecería que nos envíen la lista de los temas que los futbolistas profesionales pueden comentar, así se los envían a cada integrante y ustedes están contentos. Gracias”, fue el sarcástico tuit que desencadenó los cuestionamientos.

De inmediato, EL BOCÓN se contactó con el deportista, quien no tuvo reparos en explayar el tema. “Excelente lo que hacen los seleccionados. Muchos quieren responsabilizar a la FPF, pero son libres de hacer lo que les guste. Los de izquierda son campeones en hacer escándalos. Ahora que ven que algunos futbolistas de la selección peruana reconocidos han salido a pronunciar su derecho, hacen pataletas. Voten por quién quieran, pero piensen bien. Hay cuatro sentenciados por terrorismo en el Congreso”, señaló.

Acto seguido, el exjugador confesó que en durante su niñez vivió las consecuencias del terrorismo. “Yo hacía cola por panes, azúcar, leche, arroz, y casi todos los días desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche vivíamos sin corriente eléctrica. Viví cerca de canal 2, el bombazo también me lo comí. Los de izquierda son buenos para hacer escándalos en las calles, ahora en redes sociales. Me sorprende que algunos periodistas no hayan pegado el grito al cielo cuando congresistas electos amenazaron con cerrar programas de televisión, así con los de izquierda”.

