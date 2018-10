Leao Butrón le envía sentido mensaje a Alberto Rodríguez tras lesión

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón no es indiferente a la nueva lesión que padece el defensor de Universitario de Deportes, Alberto Rodríguez. El '1' íntimo no ha dudado en dejarle un sentido mensaje al rival del frente, quien no estará en el clásico del fin de semana en el estadio de Matute.

"A Alberto lo conozco desde que tenía cuatro años. Era mi vecino, cuando vivíamos en Mirones. Conozco a su familia, me das una mala noticia", fueron las palabras del portero aliancista, las cuales se pueden visualizar en la red social del periodista José Varela.

La importancia de Alberto Rodríguez

Leao Butrón reconoce que Universitario pierde mucho con la ausencia de Alberto Rodríguez., pero más allá de lo que pueda significar para la 'U' sabe que el 'Mudo' le hace "bien al fútbol".

"Más allá que la 'U' pierde a un jugador importante, Alberto le hace bien al fútbol, le mando un abrazo y pronta recuperación, el es un chico que tiene mucha fortaleza", acotó.

