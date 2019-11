Leao Butrón, portero de Alianza Lima, aún no sabe con exactitud cuándo será el día de su retiro con la camiseta ‘blanquiazul', eso sí, aseguró que espera que antes de que esto ocurra pueda alzar un nuevo título con el club del cual es hincha.

“Siempre me pregunta ¿cuándo me retiro? La verdad, será cuando llegue el momento. Pero, es un tema que lo pienso en cada momento. Siempre dije que quiero sumarle un título más a mi carrera con Alianza Lima, espero sea este año. Posiblemente, me retire el próximo año”, indicó Leao Butrón en entrevista con Depor.

De otro lado, Leao Butrón habló sobre la dificultad del duelo que debe afrontar Alianza Lima ante Deportivo Binacional: “Todos los partidos son complicados, pero Juliaca es un poco más por su altura. Pero igual, ya demostramos que cuando nos proponemos podemos conseguir buenos resultados como pasó en Arequipa”, añadió el golero ‘blanquiazul’.

Este domingo 10 de noviembre, Alianza Lima tiene un duelo que es fundamental para la lucha por el Torneo Clausura 2019, pues deberán sacar una victoria ante Deportivo Binacional si quieren mantenerse en lo más alto del campeonato. De ser así, el equipo de Pablo Bengoechea seguirá dependiendo de sí mismo para coronarse como campeón. Ojo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes son los otros clubes que se encuentran peleando con los ‘blanquiazules’.

