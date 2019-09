Leao Butrón elogió a José Carvallo previo al clásico: "Es artífice directo de que la 'U' este peleando el campeonato”

A solo unos días del duelo entre Universitario y Alianza Lima, el portero 'blanquiazul', Leao Butrón, elogió a su colega crema, José Carvallo, a quien consideró como el "artífice" de que la U esté luchando el título y sea líder del Torneo Clausura.

"Como le dije a Pedro (Gallese), tu estás un paso por delante de los otros arqueros peruanos, creo que Steven Rivadeneyra está haciendo mucho mérito para estar también en la Selección. José Carvallo está tapando muy bien y creo que es artífice directo de que la 'U' este peleando el campeonato”, indicó el portero en entrevista con Daniella Fernández.

De otro lado, respondió si se retirará esta temporada: "Del 2013 en adelante siempre pienso que me voy a retirar. Estoy preparado para el retiro pero sueño con jugar un año más. Creo que estoy en el equipo donde quiero estar y quiero que, cuando llegue el momento, sea yo quien decida ya no jugar. Mi sueño y lo ideal sería retirarme en Alianza, pero no solamente depende de mí", añadió el golero 'blanquiazul'.

Recordemos que Leao Butrón es suplente en Alianza Lima y quien apunta a ser titular es Pedro Gallese. Eso sí, el arquero estará disponible cuando el arquero de la selección peruana esté convocado en la fecha FIFA de octubre.

