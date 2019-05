​Leao Butrón contó cómo se truncó su fichaje al fútbol de Europa

Leao Butrón fue entrevistado por ESPN FC tras las críticas y comentarios que lo señalaron como uno de los culpables de la salida de Miguel Ángel Russo al mando de Alianza Lima. El portero se defendió, pero además reveló que tuvo la posibilidad de ir a Europa y México, pero las cosas se cayeron.

Pudo ir a Inglaterra

'Me faltaron dos cosas, siento que me faltó jugar afuera, se me cayeron dos tres muy cercanas. En el 2008 Juan Reynoso ya me había sacado pasaporte cuando se encontraba en Necaxa, pero por cosas del destino no se dieron. Después tuve la oportunidad de ir a un equipo de la segunda de Inglaterra y tampoco se pudo. La segunda es el Mundial, siento que pude haber ido', comentó el experimentado portero 'blanquiazul'.

Portero de Alianza Lima es uno de los referentes en el vestuario, aseguró que los comentarios de una supuesta 'camita' eran con mala intención para desestabilizar el grupo. 'Hemos tenido malos partidos, pero en el tema deportivo influye mucho lo mental. No entiendo cómo se puede hacer la 'camita', es muy irresponsable y muy bajo soltar nombres. Se han metido con mi familia y mi ámbito laboral. Yo creo que Russo se ha ido apenado por no conseguir lo que quería', agregó Butrón.

