Leao Butrón confirmó lo que tanto temían los hinchas de Alianza Lima

El último miércoles, Alianza Lima ganó 2-0 a Universitario de Deportes en la última versión del clásico del fútbol peruano, pero tuvo un daño colateral de gran repercusión: el portero Leao Butrón no recibió buenas noticias luego de que el departamento médico del club de La Victoria le hiciera algunos exámenes.

"Recién me han dado los resultados y lo único que hizo fue confirmar la lesión que tengo. El dolor te indica algo, sí es un desgarro, es grande. Mañana (hoy) me van a explicar los detalles, si bien es cierto (la lesión) es en la misma pierna (en el cuádriceps superior), es en otro lugar del músculo", mencionó el guardameta al programa "Fútbol como Cancha".

"Lo único que podía hacer esa sacar, como no me molestaba mucho pensé que era normal, me equivoqué y en la primera jugada se volvió a romper", añadió.

Leao Butrón utilizó las redes sociales para expresar su pesar por lo sucedido, pero también aprovechó para agradecer a todos aquellos que le enviaron mensajes de aliento.

"Confirmado los resultados quiero comentarles, muy apenado, que tengo un desgarro que me impedirá hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol, por espacio de un mes aproximadamente. Gracias por sus buenos deseos en sus mensajes, pronto estaré con estos colores hermosos #ArribaAlianza", publicó el cuidavallas en su cuenta de Twitter.