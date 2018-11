Leao Butrón se confesó: "Yo quisiera jugar hasta los 50 años"

Si Alianza Lima logró el título nacional el año pasado fue, en gran medida, por las notables actuaciones de Leao Butrón. Y si esta temporada el equipo de Pablo Bengoechea todavía tiene opciones de lograr el 'bi', es también gracias al buen nivel que ha mostrado el portero. Y eso que tiene 41 años.

¿Hasta cuándo jugará Butrón? ¿Cuándo llegará el momento de su retiro? ¿En qué circunstancias se decidirá a colgar los guantes? Al portero aliancista le deben haber hecho cientos de veces esas preguntas. Y en una reciente entrevista a RPP se la volvieron a hacer y el guardameta tuvo una curiosa respuesta.

"Yo quisiera jugar hasta los 50", dijo entre risas. Pero luego aclaró: "En Arequipa me preguntaron hasta cuándo me gustaría jugar y respondí que un año más. Pero, por mi edad, no me puedo proyectar a tanto".

Por otro lado, Leao Butrón confirmó que ya inició conversaciones con la dirigencia del club victoriano para extender su contrato.

"Lógicamente ya conversé con Alianza. No me imagino jugando en otro lugar que no sea ahí", expresó uno de los máximos referentes de la escuadra blanquiazul.