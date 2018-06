Leao Butrón aplaude el momento de Alianza pero dice que falta mucho por jugar

Cuatro triunfos seguidos han hecho que Alianza Lima sea líder con 12 puntos del Torneo Apertura. Y sin duda para Leao Butrón es el momento de destacar el trabajo colectivo del equipo y que no están ni en la mitad del Torneo Apertura todavía.

"El que viene es un partido fundamental en Cusco, tenemos muchas bajas pero otras veces cuando no están algunos titulares los que han entrado lo han hecho muy bien", dijo Butrón.

El número uno de Alianza Lima aseguró que el cuadro íntimo fue fuerte mental y futbolísticamente para salir de la mala situación en la que se encontraba. "Hemos salido de la mala situación pero no estamos ni en la mitad del torneo Apertura, hay que seguir así. Falta mucho por recorrer y estamos por el camino correcto. Alianza está para grandes cosas".

En referencia a su estado físico contó: "Yo me siento bien, cuando regresé hace un par de meses sentía que todavía no estaba pero ahora sí me siento muy bien", precisando que la próxima fecha será importante cuando visiten a Real Garcilaso en el Cusco.