Las cinco claves del triunfo de Universitario sobre Alianza Lima

Si ganar un clásico se festeja el doble, romper una mala racha de dos años sin ganarle al eterno rival y en su casa, paraliza a mitad del país. Un partido lleno de emociones, polémicas, entredichos, pifias, pierna fuerte, penales cobrados y uno que no, y, sobretodo, goles fue lo que regalaron anoche blanquiazules y cremas. Universitario de Deportes, sin ser superior, aprovechó las oportunidades que tuvo y errores de Alianza Lima para ganar el primer clásico del año y acentuar la crisis del ‘compadre’.

1. Goles son amores

A pesar que Alianza Lima tenía la posesión del balón y estuvo cerca de abrir el marcador, los cremas golpearon cuando debieron y los goles inclinó la balanza para ellos. Los tantos de Morales, Pablo Lavandeira y Quina llegaron en momentos cruciales: a minutos de terminar el primer tiempo, iniciado el complemento y cuando los íntimos buscaban la igualdad. Los dos primeros tantos merengues fueron un golpe anímico fuerte para Alianza Lima pues fueron en su mejor momento. Con el primer penal de ‘Felucho’ volvieron a la vida, pero Quina apagó su ilusión con un soberbio cabezazo frente a la tribuna sur.

2. Con tres alcanza

Sin generar tantas ocasiones de peligro en el área de Gallese, la ‘U’ aprovechó los errores de la defensa y mandó a la lona a Russo y a los blanquiazules. Las cifras y estadísticas quedan fuera del campo de juego cuando el balón rueda y anoche, en Matute, los cremas dieron muestra de ello. A Universitario de Deportes le alcanzó con dos tiros de esquina bien ejecutados, y mal marcados, y una contra para celebrar en casa íntima. Los clásicos se ganan con goles, sean bonitos o feos; con buen fútbol o uno enredado y la ‘U’ entendió el mensaje.

3. 'Ale', el grande

Alejandro Hohberg ya había hecho de las suyas en clásicos pasados con camiseta blanquiazul. En su vuelta a Matute, al ‘Chato’ no le pesó las pifias de los hinchas y fue determinante para el triunfo. Pase gol para que Pablo Lavandeira defina solo y el impecable centro a Quina para el tercer tanto. A pesar que los primeros minutos no descató, en el complemento desequilibró, jaló marcas, generó faltas y salió victorioso de su ex casa.

4. Juego mental

Universitario de Deportes supo esperarla desatención del rival, jugó con su desesperación y su necesidad de cortar la mala racha. A pesar de estar metido en su campo no reventó los balones o se desordenó. Dosificó en el medio campo y avanzó cuando tuvo espacios, sin descuidar su última línea. Corzo y Vásquez anularon a Quevedo y Manzaneda quienes no desequilibraron y no pudieron ceder un balón claro para Affonso. La ‘U’ cerró bien los circuitos y anuló a los íntimos. Córdova ideó una estrategia para decretar que el primer clásico del año se pinte de crema y le funcionó.

5. Dupla efectiva

Nicolás Córdova sorprendió dejando en la banca a Guillermo Rodríguez y apostando por Nelinho Quina. Los minutos iniciales la dupla Quina-Morales pareció no entenderse; sin embargo fueron afianzándose con el transcurrir del partido. El técnico acomodó su última línea para controlar a Affonso y compañía, pero también apostó por dos centrales que tienen buen juego aéreo y se posicionan bien en el área rival. La fórmula fue redonda para los merengues que con goles de su defensa ganó el primer clásico del año.

