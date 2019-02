Las cinco claves del triunfo de Universitario de Deportes

“Porque te quiero tanto te vine a ver, dale crema tú eres mi pasión”. En su segunda noche de presentación, los hinchas merengues vieron al equipo de sus amores a una semana de iniciar el largo y complicado camino hacia la estrella 27.

Contra Vallejo, con dos modificaciones desde el arranque, Universitario de Deportes apostó por meter a su ritmo al rival, jugar largo y por las bandas. La triangulación en ataque funcionó y la presión para recuperar el balón fueron dos puntos claves para regresar a Lima con una nota aprobatoria.

Escribe: Adriana Barrantes

1. 'Rusito' gigante

Si para el 2018, Patrick Zubczuk demostró que estaba listo para ser el dueño de los tres palos crema, su actuación en el Mansiche lo confirmó y le puso difícil la tarea a Nicolás Córdova. El ‘Rusito’ estuvo seguro y respondió con firmeza las veces que fue exigido. En el primer tiempo tuvo dos buenas atajadas que evitaron el gol poeta. En el complemento se la jugó en una contra rápida y le ganó el mano a mano a Santiago Silva. Patrick Zubczuk devolvió su arco intacto y dejó la valla muy alta.

2. Dominio crema

Los cremas tuvieron la posesión del balón durante los 90’ y se adueñaron del verde del Mansiche con superioridad. El orden con el que atacó y defendió Universitario de Deportes no dejó jugar con libertad a César Vallejo y no se complicó ante un rival que no lo exigió de más. El saque largo de Patrick Zubczuk buscando a Alejandro Hohberg o Pablo Lavandeira, en la primera parte, y a Germán Denis en el complemento permitió que la ‘U’ pise el área de Raúl Fernández, pero la deuda pendiente es demostrar en el marcador la superioridad del trámite del compromiso.

3. 'Chato' agrandado

El hincha le pidió compromiso y sudar la camiseta. Él dijo que respondería en la cancha.El Mansiche fue testigo de su primer gol con la crema y aunque no fue oficial, el arco se le abrió a Alejandro Hohberg y los hinchas ya sueñan con otros en el campeonato local. El ‘Chato’ corrió, recuperó, se asoció bien con Pablo Lavandeira, anotó y se ganó los aplausos de las cuatro tribunas. Alejandro Hohberg quedó listo para el debut contra Unión Comercio y escribir su historia con Universitario de Deportes.

4. Juego colectivo

Tocando corto o con saques largos, juego aéreo o con el balón al ras del verde, por las bandas o por el centro del campo, la ‘U’ buscó en todo momento asociarse, circular la pelota y no perderla. El juego colectivo crema comienza a afinarse y dará de qué hablar en el campeonato. La salida limpia por los laterales con Corzo y Vásquez ya es recurrente en esta ‘U’ de Nicolás Córdova y sigue dando resultado. En ataque, Alejandro Hohberg, Pablo Lavandeira, Quintero, Alfageme y Denis se muestran y juntan para llegar al área rival en bloque y desequilibrar a quien tengan en frente.

5. Buen estado físico

La primera semana de pretemporada, los cremas trabajaron a triple turno y fueron exigidos por los preparadores físicos. Nicolás Córdova tenía claro que su plantel debía correr desde el arranque hasta el pitazo final. Los cremas corrieron todo el partido, recuperaron balones y cortaron las contras en el medio campo. La presión de los volantes permitió que la defensa no quede mal parada y le corten los circuitos a los poetas. La intensidad tanto en ataque como defensa y el buen estado físico del plantel fue la carta de presentación de Universitario de Deportes en el norte.

