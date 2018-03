Las cinco claves del triunfo de Alianza Lima a Ayacucho

Esta noche Alianza Lima fue como una moneda al aire. En el primer tiempo no mostró claridad ofensiva, (Leyes no fue la carta gol y volvió a desentonar); sin embargo, en el complemento se paró bien y Bengoechea rearmó su once. La última línea también pasó apuros, los Zorros se colaron por el medio y la banda izquierda (a Guidino le ganaron fácilmente las espaldas). Fueron 90 minutos jugados de manera diferente: los primeros 45 fue un vía crusis que dejó dudas al profe para la reflexión y los últimos, de resurrección.

1. Alejo, el grande

Alejandro Hohberg se ha convertido en el mejor jugador de Alianza Lima, en el cerebro íntimo. Ante los Zorros tuvo varias chances de gol y premio a su persistencia y su buena pegada, marcó el segundo con un golazo. Por sus pies circuló el balón para las jugadas de peligro que tuvieron los blanquiazules. Minutos después de su gol, tocó para que Carlos Ascues esté a punto de marcar el tercero. Se movió por el campo de juego y presionó a la defensa ayacuchanada. Un todoterreno.

2. Buenas contras

Las salidas rápidas desde el área blanquiazul puso en aprietos a los ayacuchanos que improvisaron su última línea para no recibir otro gol. Los íntimos corrieron hasta el pitazo final y siempre buscaron el arco de Gianfranco Castelanos. En el complemento, Ayacucho no se sintió cómodo y los blanquiazules armaron sus jugadas de peligro aprovechando los errores. Alianza se quedó con los tres puntos por dos contras bien estructuradas, dejando en el camino a los zorros que ya se habían dado por muertos.

3. Aprovechó espacios

La salida de Rinaldo Cruzado y Luis Cachito Ramírez abrió la cancha. Alianza Lima perdió fútbol en el medio campo, pero eso dio paso para que Ayacucho se vaya encima, dejando espacios en el fondo que fueron bien aprovechado por los blanquiazules. La banda derecha tuvo como dueño a Hohberg que hizo y deshizo con los rivales y filtró pelotas que pudieron terminar en gol. En el complemento, la volante se agrupó y cruzó la media cancha tocando y desesperando al rival.

4. El 'Patrón' del gol

Carlos Ascues ingresó por Cachito arrancando el segundo tiempo y desde la temporada pasada ya tiene acostumbrado a los hinchas a celebrar goles y ante Ayacucho no fue la excepción. El Patrón se asoció bien con Hohberg, tocaron y en cada trepada al área de Catelano le dejó un recado.Dos bombazos y dos travesaños parecía que el arco se le había cerrado, pero minutos después recibió un rebote en el área chica y la mandó a guardar.

5. Errores arbitrales

El árbitro Ramón Blanco tuvo minutos de protagonismo en Matute. El polémico penal cobrado le da la tranquildad de irse al entretiempo con la ventaja. La mano de Sixto Ramírez fue de rebote y no intencional. Ya sobre el final, Mauricio Montes remata y Aurelio Gonzáles Vigil anota, pero Blanco sanciona una supuesta posición adelantada, pero el defensa blanquiazul habilita al Zorro. Dos errores puntuales que pudo darle un giro al trámite del partido.

