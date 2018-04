En domingo de resurrección se esperaba que los coleros del Grupo A acaben con su vía crucis, sin embargo lo que se vio en Cajabamba fue dos equipos resignados a seguir muertos en el Torneo de Verano. Con la necesidad de sumar de a tres, Universitario y UTC no reflexionaron durante la semana y volvieron a caer en pecado que a fin de año le puede costar muy caro. Cremas y cajamarquinos se repartieron los puntos y se aferraron al fondo de la tabla, extendieron la agonía de los hinchas.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. 'Rusito' se agrandó

En cinco partidos bajo los palos crema, Patrick Zubczuk no solo ha puesto las manos, también la cara y el pecho, para evitar los goles rivales y ante UTC volvió a ser determinante para entregar su área en blanco. En el primer tiempo el Gavilán tuvo las más claras del partido, pero el Rusito no dudó en las salidas por arriba y estuvo correcto y sobrio en los remates de larga distancia. La dinámica se repetiría en menor cantidad en el complemento, pero Zubczuk respondió agrandado.

2. Poco o nada

Tanto cremas como cajamarquinos no generaron muchas ocasiones de gol y las pocas que tuvieron no las supieron concretar. El ataque de los locales, por momentos, se mostró más compacto. Ugarriza intentó, incomodó a Vásquez, pero la pelota no pasaba y se perdía fuera de la cancha. Mientras que el de Universitario era improvisado, al pelotazo, esperando, quizás, que un ventarron la empuje en el arco de Carvallo o que Quintero se ilumine y pueda hacer una de las suyas. Nada de eso llegó para ninguno de los dos.

3. Partido discreto

A pesar de tener la obligación de sumar de tres para salir del fondo de la tabla, ni Universitario o UTC propuso ni complicó al rival. Las pocas ocasiones de gol adormitó a los delanteros y el medio campo se volvió una vía libre en donde el balón se trasladaba de un lugar a otro, pero no podía salir de esa zona. El partido fue discreto, sin emociones ni ganas de poner contra las cuerdas al rival y el resultado fue justo. Poco después de pasada la última media hora del partido firmaron la paz y el empate.

4. Tridente defensivo

La volante crema funcionó bien y cortó los circuitos de entrada a los cajamarquinos. Romero, Páucar y Barco controlaron bien a los rivales, no se complicaron e hicieron la más sencilla para no poner en riesgo su arco. El tridente defensivo de Universitario le alivió la tarea a Vargas y Benincasa, también correctos, que pusieron las pausas necesarias y 'reventaron' balones cuando fue necesario. La lectura que tuvo Troglio para poner a tres volantes de marca funcionó, pero perdió ataque y contundencia para buscar el triunfo.

5. Mal estado del campo

Desde que se reveló que el estadio Germán Contreras sería el escenario para este partido, los jugadores de UTC y Universitario tenían la misma pregunta en la cabeza ¿en qué estado estará la cancha? La respuesta la tuvieron pasada las 5:30 p.m. La delegación crema llegó con pocos minutos de anticipación e incómodos por el trayecto (en trocha) que tuvieron que recorrer para llegar;mientras que los locales pasaron más de un problema para controlar los balones por la rapidez del terreno de juego. Plaza complicada para ambos.

