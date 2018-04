Las cinco claves del empate entre Universitario y San Martín

Cremas y santos sacaron un empate que no les sirve de mucho, por no decir nada. Universitario de Deportes sigue en caída libre, aferrados a la última casilla del Grupo A, mientras que San Martín perdió el paso y ya no depende de sí mismo para pelear con Cristal la punta. Fue un partido enredado, con poco fútbol (solo algunas jugadas personales de Loba, Correa y Manicero) como el de una pichanga entre patas un domingo por la noche.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. Bloopers

Si el autogol de Horacio Benincasa hundía más a la U en la tabla, la huacha de Alejandro Duarte prácticamente firmó la despedida de San Martín de la final del Torneo de Verano. Dos jugadas que no demandaban mayor peligro en las áreas fueron las preguntas sin respuesta de los técnicos y los jugadores y la molestia de los hinchas. La mala comunicación y desconcentración del defensa y arquero, respectivamente, se convirtieron en tendencia de las redes sociales. Un regalo por ambos lados que fue agradecido y celebrado en La Florida.

2. La vuelta de 'Mani'

Tras cinco meses alejado del verde, Diego Manicero volvió, y debutó en el Torneo de Verano, y lo hizo por la puerta grande, demostrando que la lesión quedó atrás y tiene hambre de revancha. El volante fue el punto más alto de Universitario de Deportes, buscó el arco de Duarte, pero un travesaño le impidió celebrar su primer tanto de la temporada. Metió, corrió y filtró balones que pudieron terminar en las redes santas. Con su incorporación, los cremas ganaron mayor peso ofensivo y creación de jugadas de peligro; de sus pies nace la jugada del primer gol.

3. Loba y Correa

A lo largo de las 10 fechas del campeonato, la defensa crema ha sido bailada por sus rivales del Grupo A, pero lo que hicieron Gary Correa y Ake Loba, en el Monumental, fue otra historia.

Los santos pasaban con total libertad la zona de Benincasa y Romero, sacándolos a pasear durante casi todo el partido. El africano apeló a su rapidez para dejar en el camino a la desordenada defensa merengue, mientras que Correa gambeteó y jugueteó con el balón antes de probar a Zubczuk con sus remate fuera del área.

4. No 'mataron'

Se repartieron los puntos y acordaron un pacto de no agresión. Por Universitario de Deportes, la tuvieron, en dos mano a mano, Siucho (45) y Quintero (69), pero Duarte puso firme el guante. Mientras que Loba (51) se dejó alcanzar por Paúcar, tras robar el balón en media cancha y picarla hasta el área de Rusito. Lo intentaron Osorio y Manicero, pero tampoco les alcanzó. Correa aplicó la ley del ex para el empate transitorio, pero perdonó en más de una ocasión. Partido frío, carente de ideas claras y sin goles, o nada, que festejar.

5. Cambios errados

Si Benincasa y Duarte habían errado, Troglio y Bustos también hicieron lo suyo. Rulo no acertó en sus cambios ofensivos(ingresaron Osorio, Figuera y Cerdán), pese a que la apuesta era conseguir el triunfo a como de lugar, los albos cortaron bien los circuitos a los merengues. Mientras que el santo leyó mal el partido y firmó el triunfo antes del pitazo final. Sacó a Loba, Correa y Concha perdiendo las chances de aumentar el marcador y dejó despertar a un Universitario de Deportes herida y urgida de una alegría.

