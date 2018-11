Las cinco claves del empate entre San Martín y Alianza Lima

Empate en todo. En un partido que tuvo buenos minutos de dominio para ambos equipos, San Martín y Alianza Lima se repartieron los puntos. En un arranque trabado en el medio campo, con pierna fuerte y carente de ideas, el replanteo para el complemento fue lo mejor que ofrecieron los técnicos Carlos Bustos y Pablo Bengoechea.

San Martín salió decidido a abrir el marcador, pero terminó perdonando a Alianza Lima que en una contra vacunó a Pedro Ynamine. La respuesta ‘santa’ no tardó mucho y el gol vendría desde la banca. Ake Loba se sacó bien de encima a Gambetta y puso el 1-1. En los últimos minutos, el partido se puso de ida y vuelta, con espacios concedidos por el rival. San Martín y Alianza Lima se pusieron al día.

1. Lectura del rival

Pedro Ynamine y Leao Butrón tuvieron trabajo en el complemento. Con la apertura del marcador, ‘santos’ e íntimos se animaron a jugar. San Martín apostó por salir tocando, pues con balonazos largos perdió peso ofensivo. En tanto, Alianza Lima tuvo a Mauricio Affonso recogido unos metros para tener la pelota y asociarse con Alejandro Hohberg. La fórmula funcionó y puso en aprietos a los albos.

2. Replanteo 'santo'

El replanteo de Carlos Bustos le permitió a San Martin encontrarse con el empate. El ingreso de Ake Loba y Oliva le cambió la cara al cuadro ‘santo’ que metió a Alianza Lima en su campo y a su ritmo. El marfileño entró enchufado y se sacó de encima a Gambetta para definir a su gusto. Con el 1-1 San Martín presionó y estuvo más cerca del triunfo.

3. Malos cambios

Los cambios a Pablo Bengoechea no le dieron resultado y perdió el control del balón. Óscar Vílchez, que entró para darle mayor control íntimo en el medio campo, no fue una solución y por ese sector se filtraron pases venenozos. Kevin Quevedo sustituyó a Alejandro Hohberg, que fue el más peligroso para Alianza Lima, pero no le alcanzó los minutos para desequilibrar.

4. Butrón, una vez más

La experiencia de Leao Butrón una vez más apagó el incendio en el arco blanquiazul. Dos tiros libres, uno a Ortíz y otro a Correa, encontró bien parado al ‘1’ intimo que no se complicó y puso los puños mandándola al tiro de esquina. Tras la igualdad, Loba le ‘rompió’ la cintura a la defensa rival y la figura de Butrón volvió a relucir. Seguro de manos y firme mandando bajo los tres palos de Alianza Lima.

5. Pase gol

A pesar que el partido tuvo situaciones de gol, ninguno estuvo fino en el último toque y desaprovecharon oportunidades que pudo cambiar el trámite del partido. En el área, tanto de Pedro Ynamine y Leao Butrón, los intentos de rechazo por parte de la defensa de San Martín y Alianza Lima se convirtieron en situaciones de gol para el rival que se vio ensuciada por la cantidad de jugadores cerca al arco.

