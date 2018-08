Las cinco claves de la victoria de Alianza Lima ante San Martín

Los hinchas que se dieron cita al Alejandro Villanueva para alentar a su querido Alianza Lima salieron del estadio contentos por la capacidad del equipo para manejar momentos complicados. Y es que cuando San Martín empató el partido por medio de Guivin, los blanquiazules no se desesperaron y mataron en el momento justo para celebrar así una victoria categórica por 3-1 con una destacable actuación de Alejandro Hohberg y de su ‘9’ Mauricio Affonso. El objetivo de Alianza Lima es recuperar el primer lugar, que ahora lo tiene Sporting Cristal.

1 El factor Hohberg

Esta es la mejor temporada de Alejandro Hohberg desde que llegó al fútbol peruano en el 2014. No solo logró ser útil con su velocidad y la facilidad que tiene para sacar ventaja en el uno contra uno, sino que también le sumó gol. Además, da pases para anotar y nunca arruga. El ‘8’ de Alianza en 23 partidos esta temporada lleva 9 goles, incluyendo el doblete de ayer ante la San Martín. El jugador nacional mantiene un importante nivel desde hace más de un año y ello podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección peruana.

2 La seguridad de Butrón

Leao Butrón fue el héroe en varios pasajes del partido, por su seguridad y por la capacidad de sacar balones de gol. El ‘1’ de Alianza estuvo concentrado y cuando tuvo que llamar la atención a su defensa para ordenarla lo hizo.

Inclusive estuvo atento al remate de penal de ‘Titi’ Ortiz, pero en el rebote Guivin anotó el empate parcial a favor de la San Martín. Además, le ganó el ‘vivo’ a Chávez cuando se encontraba solo para anotar y le quitó el balón para salvar el arco.

3 Encontró a su '9'

Mauricio Affonso lleva 118 minutos en dos partidos disputados con la camiseta de Alianza Lima y ha hecho más que Gabriel Leyes en los 968’ que jugó en el torneo local. El uruguayo ex Atlético Tucumán mostró que es muy útil en el esquema de Pablo Bengoechea, por su capacidad de pivotear el balón y cederlo en las bandas a Alejandro Hohberg y a Roberto Villamarín para aprovechar la velocidad de ambos. El charrúa ha demostrado que tiene técnica al momento de cabecear, influyó en el primer gol y cerró la victoria con una excelente definición de tijera poniendo el 3-1 final.

4 Velocidad por bandas

La ubicación de Roberto Villamarín como volante por derecha le da velocidad y buen juego a esta nueva versión de Alianza Lima. Además, siempre busca asociar el balón con Alejandro Hohberg para así darle un dolor de cabeza a los defensores rivales, como lo hizo contra San Martín. En 121 minutos que lleva disputados con la camiseta de Alianza Lima, su juego ilusiona al hincha, que con este triunfo importante en casa sueña con el bicampeonato. Por ahora, viene dejando una grata impresión.

5 Pasividad defensiva

Un triunfo que no deja cosas buenas. Alianza Lima la sacó barata ayer, ya que San Martín le llegó muy fácil. Si no fuera por la seguridad y la experiencia de Leao Butrón, quizás estaríamos hablando de un empate o de una derrota en su fortín de Matute. Pablo Bengoechea tendrá la dura tarea de que Gambetta y Godoy se complementen y estén más concentrados, para así darle más fortaleza al elenco blanquiazul. Otro que también debe mejorar es Aldair Fuentes, ya que en el rebote del penal de Leao Butrón no estuvo atento y así Guivin aprovechó para anotar el empate parcial.