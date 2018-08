Las cinco claves de la remontada de Universitario a Sport Boys

La rebeldía y la garra pintó de crema el estadio Nacional. El primer tiempo de Universitario de Deportes fue flojo, los rosados dominaron y metieron a su ritmo a los de Nicolás Córdova. Lo mejor que le pudo pasar al equipo de Ate fue el pitazo del entretiempo. Para el complemento, fue otra la historia, una que terminó con un final feliz para sus hinchas. Un buen arranque de la etapa final calmó las ansias y puso los pies sobre la tierra a los cremas que funcionaron como equipo. Se metieron en el partido y se quedaron con los tres puntos.

Por: Adriana Barrantes

@Adbarrantesg

1. Empate de vestuario

En el entretiempo Nicolás Córdova debió haberle dado un buen café cargado a sus muchachos. El segundo tiempo de Universitario de Deportes fue bueno, repasando lo estudiado durante la semana y plasmándolo en el arco de Martinuzzi. La intensidad que mostraron los merengues aturdió a los rosados y los forzaron a cometer errores; además del juego brusco que trabó el partido. Jugando con la desesperación del rival, los cremas supieron hilar sus jugadas, atacar por las bandas y golpear cuando menos lo esperaba. Fueron dos golpes letales y sin aviso previo.

2. La noche de Siucho

Criticado por las innumerables ocasiones de gol que desperdició, Roberto Siucho tuvo su revancha ante Sport Boys. Si bien es cierto, fue un autogol de Contreras, la jugada anterior fue toda de él. Ante los rosados, el delantero de Universitario de Deportes fue uno de los mejores en la cancha del Nacional. Se buscó los espacios para llegar al área rival, colaboró en la marca y generó ocasiones de gol. Su tanto abrió el partido y le devolvió el alma a los merengues para no darse por vencidos. El fútbol es de revanchas y Roberto Siucho da fe de eso.

3. La mano del 'profe'

El Profe Córdova ha sumado 4 partidos con el buzo crema (2 derrotas y 2 victorias) y ya comienza a agarrarle la manija a su plantel. El chileno llegó a Universitario de Deportes con un estilo de juego que propone, es agresivo y tiene como base la intensidad, esa que en el segundo tiempo se vio y le vale el triunfo. La funcionalidad del equipo crema le permitió remontar el marcador y sumar su segundo triunfo en el Apertura, lo que no solo le da un respiro al equipo, también lo motiva. El juego colectivo que halló de la U desvela la mano del técnico.

4. Reemplanteo acertado

Los cambios que metió Córdova fueron acertados. El replanteo del esquema le permitió a Universitario de Deportes jugar más suelto y, sobretodo, más seguro. El ingreso de Osorio por Chávez le da mayor intensidad y opción de gol a los cremas. La vuelta de Juan Manuel Vargas, a pesar de su sobrepeso, le dio pausa y respiro a la defensa merengue. Dio pases acertados que permitieron la salida desde campo propio. La confianza para rematar desde fuera y acercarse a terreno rosado fue una de las fórmulas del chileno para ganarlo.

5. Apoyo del hincha

Hay quienes dicen que el jugador número 12 no es vital; la U y el hincha crema ha demostrado que es falso. Si bien es cierto, los partidos se ganan con goles y sumando puntos, el ambiente que se vivió en el Nacional, para los merengues le sirvió no solo para remontar el marcador, también para calentar el corazón y volverse rebelde ante un rival que cuando pudo, no sentenció. Desde las tribunas, los cánticos motivaron a no sumar una nueva derrota que alargue la agonía del hincha de Universitario de Deportes que estaba ahí, metiendo y apoyando.