Las cinco claves de la derrota de Universitario ante Ayacucho

No estuvieron a la altura. Universitario de Deportes no pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Torneo de Verano y tras la derrota con Ayacucho quedó como colero del Grupo A. Los cremas, más por ganas que por ideas concretas de juego, pudo conseguir el empate, pero los errores en defensa, una vez más, le pasaron la factura. Los de Pedro Troglio se hunden a una fecha para terminar el campeonato, sin rumbo y sin piezas de recambio cuando la falta de aire se hace sentir.

1. Mal arranque

Universitario llegó a Huanta envalentonado por conseguir una victoria ante Comerciantes Unidos, pero la altura ayacuchanda pareció marear a los cremas, pues en el inicio de las acciones se mostró desorientado y desordenado. Por su parte, los Zorros analizaron rápidamente por dónde hacerle daño a un rival que no tenía cómo acercarse al arco de Gianfranco Castellanos. Los minutos pasaban y la U no encontraba los espacios para crear alguna acción de peligro o iniciar una contra. Fue un primer tiempo para el olvido.

2. Pelota parada

Los dos primeros golpes de los Zorros fueron de pelotas paradas, desde las bandas. A los 25, José Rossel sacó un venenoso centro al área crema y Kevin Sandoval no lo desaprovechó. Benincasa pierde su marca y este abre el marcador. Los cremas respondieron con un buen tiro libre de Vásquez, sin embargo pasó de ser héroe a villano, pues minutos después pierde la marca de Ortíz y este mandó al descanso a la U con desventaja y los ánimos por los suelos.

3. Errores en defensa

Han pasado 13 fechas del Torneo de Verano y Pedro Troglio sigue padeciendo para armar su defensa. La última línea crema es, quizás, la peor del campeonato y ante Ayacucho volvió a demostrarlo. El tercer tanto ayacuchano se inicia en una contra que agarra mal parada a la defensa (estaba adelantada) y tras un pase en profundidad de Kevin Sandoval, que le gana las espaldas a Benincasa y Velarde, define con tranquilidad ante Zubczuk que quedó a mitad de camino, pero algo más pudo hacer.

4. No tiene banca

Para este inicio de temporada, Pedro Troglio sabía que tenía más de un reto y los asumió. Han pasado tres meses desde que se inició el campeonato y Rulo aún no logra encontrar un once titular ni respuestas en el banco de suplentes. Si bien es cierto, las lecturas de los partidos son diferentes, pero las soluciones que el técnico puede encontrar deben estar cuando voltee y eso no lo encuentra 'Rulo'. En Huanta, el argentino miró a ambos lados de la zona técnica y volvió a improvisar un estilo de juego que ni él mismo lo entiende.

5. Con ganas no basta

En tienda crema, para esta campaña se promovieron más de 10 jugadores de Reserva que tenían la misión de sacar la garra característica del club, pero con eso no se ganan partidos. Para la etapa final, Universitario salió decidido a empatarlo. Corrió, presionó y buscó el arco de Castellanos, estuvo cerca de lograrlo, pero las contras letales de los Zorros lo impidieron. La U tiene garra, de eso no hay duda, pero con ganas y garra no se definen los campeonatos ni te salvan del descenso.

