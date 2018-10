Las cinco claves de la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Municipal

Tropezón íntimo. La derrota contra Deportivo Municipal no solo ha generado incomodidad en los jugadores y el profe, también enciende las alarmas al mirar la tabla del acumulado. En Alianza Lima apuntan a quedarse con el Clausura y meterse a los play off para buscar el bicampeonato, sin embargo ceder puntos, complica todas sus chances.

El partido de ayer no fue uno de los mejores que se le vio a los íntimos, Deportivo Municipal le jugó de igual a igual y lo superó con claridad a lo largo del partido. Desordenado y sin ideas de juego, Alianza Lima suma su segunda derrota consecutiva y deberá poner toda su artillería pesada para el choque contra Sport Boys de este fin de semana. En La Victoria está prohibido un tropiezo más que complique el ‘bi’.

Por Adriana Barrantes

1. Poca agresividad

La falta de agresividad en ataque volvió a pasarle factura a Alianza Lima. Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo no llegaron a entenderse y desperdiciaron opciones de llegar con mayor peligro al área de Rivadeneyra que se creció y respondió cuando se le exigió. La carencia de ideas y falta de juego colectivo aún es uno de los puntos más débiles del equipo de Pablo Bengoechea.

2. Falta de '9'

Mauricio Affonso se convirtió en una de las piezas claves de Pablo Bengoecha y ante Deportivo Municipal quedó confirmado que su presencia en el área hizo mucha falta. Llegó con el cartel de goleador y no desentonó, el uruguayo ingresó en el complemento, pero no le alcanzó para hacer lo suyo. Alianza Lima sufrió mucho sin su ‘9’ y perdió peso ofensivo.

3. Poca distribución de balón

Si a inicios de año el hincha de Alianza Lima habló de la falta de Luis Aguiar en el medio campo para distribuir los balones por las zonas caliente de las canchas, 10 meses después se le da toda la razón. El medio campo blanquiazul no tiene un equilibrio o un hombre que tome los hilos para salir jugando y poner las pelotas precisas para que los de adelante la peleen.

4. Error en los cambios

Con el marcador abajo y la presión de no perderlo, Pablo Bengoechea movió el banco de suplentes de Alianza Lima, pero no le dio resultado. El ingreso de ‘Cachito’, para tener la posesión de balón, no fue lo que se espero. Mauricio Affonso mejoró la presión arriba, pero los minutos no fueron suficientes y la sustitución de Vílchez por Lemos fue tardía. El profe demoró mucho los cambios.

5. Sin reacción

Los blanquiazules no tuvieron reacción durante el partido y cedieron el dominio absoluto de la pelota a Deportivo Municipal. Con el marcador a cuestas, Alianza Lima no supo crear jugadas peligrosas, reventó los balones y no tocó, dejando jugar con mayor libertad a os ediles. El físico también fue fundamental para la derrota, con la presión que ejerció la 'Franja', los íntimos se quedaron sin aire y se vio en la cancha del Nacional.

LEE TAMBIÉN: