Las 5 novedades del día en El Bocón

Este miércoles las noticias relacionadas al fútbol nacional e internacional estuvieron a la orden del día. Desde el inicio de pretemporada Universitario de Deportes, hasta los anuncios de fichajes por parte de Alianza Lima, en el El Bocón resumimos las cinco noticias que debes conocer a esta hora del día.

1. 'Cachito' se queda

Luis Ramírez continuará dos temporadas más en Alianza Lima. El volante blanquiazul, autor del mejor gol del año pasado, renovó con los íntimos y seguirá vistiendo la camiseta en búsqueda de conseguir el bicampeonato.

2. Sin Vargas ni el 'Mudo'

Universitario de Deportes empezó la pretemporada en Campo Mar sin la presencia de Juan Manuel Vargas ni la de Alberto Rodríguez. El primero todavía no ha renovado con el club, mientras que el segundo viajará en las próximas horas a Barranquilla para integrarse al Junior, su nuevo equipo.

3. El Troglio más sincero

Pedro Troglio, técnico de Universitario de Deportes, tuvo un acto de sinceridad y reconoció ante los medios de comunicación que este año "no promete nada". Y es que los cremas están imposibilitados de fichar e incluso se vieron perjudicados por la salida de varias de sus figuras del 2017.

4. Llegó el hombre gol

Sporting Cristal no se queda atrás y este miércoles arribaron a Lima su nuevo delantero Emanuel Herrera. El argentino es el hombre gol en tienda celeste y está decidido a lograr el título. "Si no quisiera campeonar, me hubiese quedado en casa", dijo en su arriba a la capital.

5. Amistoso ante Escocia

Y la selección peruana podría cerrar un amistoso más en su preparación previo a Rusia 2018. Se trata de Escocia, selección que sería el rival de la bicolor en Lima. La información llega desde Inglaterra; pero no ha sido confirmada por la FPF. Sin embargo, es un hecho que el rival de despedida será europeo.