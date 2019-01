Gonzalo Núñez y las tres razones por las que no ve campeón a la 'U'

Después de un 2018 lleno de problemas económicos y futbolísticos -pelearon el descenso-, Universitario de Deportes se ilusiona con poder alzar el título nacional gracias a las nuevas contrataciones. Los hinchas, además, agotaron las entradas para la 'Noche Crema'. Sin embargo, el abogado Gonzalo Núñez, en su programa en Exitosa, manifestó todo lo contrario, pues asegura que la 'U' no será candidato al título.

Gonzalo Núñez, que se desempeña por años en el periodismo deportivo, se preguntó como defenderá y atacará Universitario de Deportes este año. "No me atrevería a poner a Universitario como candidato al título. No me atrevería. ¿Cómo funcionará esa defensa? ¿Y arriba cómo estarán? ¿Denis la emboca o no?", inició Núñez en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

En otro momento, Gonzalo Núñez dudó de la calidad de jugador de Gary Correa y de la dupla en la volante Alfageme-Páucar. "¿Tú lo ves a Gary Correa poniéndole pelotas (al delantero)? ¿Lo ven de 10?. Los partidos se comienzan a ganar en la mitad de la cancha. ¿Alfageme y Páucar son garantía? El primer es recuperador, ¿pero juega o no juega? Páucar debería repartirse. Él es el generador", prosiguió en Exitosa Deportes.

LEE ADEMÁS: