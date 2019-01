Las 3 opciones de Emanuel Herrera para salir de Sporting Cristal

Emanuel Herrera, goleador y una de las dos figuras más sobresalientes de Sporting Cristal en el 2018 (junto a Gabriel Costa), podría ser otro de los futbolistas que deje el club, aunque no será nada sencillo para el que quiera ficharlo.

El delantero viene siendo observado por clubes de México, Colombia y Chile, siendo este el destino que suena más fuerte para su llegada. Mario Salas lo quiere en Colo Colo, quien ya tendría todo cerrado con Gabriel Costa y pretende juntar a la dupla pensando en la Copa Sudamericana 2019.

Difícil para los que lo quieran

El presidente de Sporting Cristal, dejó en claro que no será sencillo llevarse a sus dos figuras: “Gabriel Costa tiene 5 años de contrato y Emanuel Herrera tiene 2. No tienen cláusula, pero les hemos puesto un precio. Y el que está dispuesto a pagarlo, bienvenido sea. Lo real es que nosotros tenemos unos sueldos y tenemos contratos largos para que no se vayan libres. Pero no podemos luchar contra propuestas millonarias”, indicó Carlos Benavides en una entrevista para Gol Perú.

Cabe resaltar que el otro voceado para salir de Sporting Cristal era Omar Merlo, pero la dirigencia ya confirmó que no dejará el equipo.

