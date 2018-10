Las 3 bajas de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal

Universitario de Deportes no podrá contar con el 100% de su plantel para un duelo importante ante Sporting Cristal. El equipo de Nicolás Córdova afrontará este partido sin 3 jugadores importantes, mientras que uno de ellos es una gran duda y podría ser que no se recupere a tiempo.

Se trata de Emanuel Páucar y Arquímedes Figuera no estarán presentes debido a una lesión, siendo dos piezas menos en el mediocampo crema y bajas fundamentales, pues Páucar le da claridad en salida al equipo mientras que el venezolano es el hombre de la recuperación en la volante.

Foto: Universitario

De otro lado, Juan Manuel Vargas no ha vuelto a ser considerado dentro de la lista de convocados y tuvo unas polémicas declaraciones en la previa: "Estoy bien en lo físico. ¿Por qué no juego? Son decisiones técnicas que uno tiene que respetar. Uno entrena para cuando le toque tratar de hacer bien las cosas en Universitario de Deportes. Espero que sean decisiones técnicas y no de arriba", señaló el 'Loco'.

Finalmente, Werner Schuler será esperado hasta el último momento para saber si arranca o no ante Sporting Cristal.

Los convocados al duelo ante Sporting Cristal

Arqueros: Fernández y Zubczuk.

Defensas: Rodríguez, Schuler, Vásquez, Benincasa, Velarde, Zevallos y Corzo.

Volantes: Núñez, Siucho, Manicero, Barco, Lavandeira y De La Cruz.

Delanteros: Chávez, Denis, Quintero y Osorio.

