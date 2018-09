'Lalo' Archimbaud se pronunció tras incidente con Mario Salas

Luego del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal ocurrió un hecho inusual en la conferencia de prensa. Mario Salas, técnico rimense, tuvo un incidente con 'Lalo' Archimbaud, jefe de prensa del cuadro blanquiazul, a quien le dijo que le había "faltado el respeto".

Lo sucedido no pasó desapercibido por redes sociales. Diversos futbolistas, periodistas, entre otros expresaron sus muestras de apoyo al jefe de prensa de Alianza Lima. Es más, el mismo 'Lalo' Archimbaud salió al frente para pronunciarse tras el incidente con Mario Salas.

"Gracias a todos los que me llamaron, escribieron, etc., para mostrarme su solidaridad por el malentendido de hoy. Los que me conocen saben que jamás le faltaría el respeto a nadie. Mi línea de conducta por más de 40 años como periodista no me lo permitiría. Están en mi corazón", escribió 'Lalo' Archimbaud en Twitter.

Con esto, 'Lalo' Archimbaud trata de ponerle fin a un hecho que no tiene que pasar a mayores. En Alianza Lima creen que se trata de un malentendido, y se espera lo mismo por parte de Mario Salas en Sporting Cristal.

El mensaje de 'Lalo' Archimbaud