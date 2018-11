La rompe en Chile y así responde ante interés de Universitario para el 2019

En las últimas horas, el nombre de Nelson Cabanillas sonó con fuerza para regresar a Universitario de Deportes. El atacante de 18 años que la viene rompiendo en San Luis de Quillota, equipo que ancló este año.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ (@jean_maravi)

El joven delantero Nelson Cabanillas que hace unos meses firmó su contrato profesional con San Luis de Quillota y que viene teniendo la posibilidad de jugar con la sub 19 del elenco chileno le dio unos minutos a EL BOCÓN para hablar sobre su posible regreso a Universitario de Deportes.

"Yo estoy tranquilo y contento en San Luis y estoy agradecido por haber confiado en mi, pero también siento que es un reto estar en Universitario. Creo que a cualquiera le gustaría estar jugando en un equipo grande", le dijo Nelson Cabanillas en exclusiva a EL BOCÓN.

Pero ante la pregunta si algún directivo de Universitario de Deportes se contactó con él, Nelson Cabanillas dijo lo siguiente: "Universitario no se ha puesto en contacto conmigo. Desconozco ese tema, aparte yo no veo ese tema, sino mi empresario, pero él no me ha contado nada. Como te digo, yo estoy tranquilo en San Luis, pero no descarto la opción de regresar".

LEE ADEMÁS: