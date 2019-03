La mala estadística de Alianza Lima de local ante UTC de Cajamarca

Alianza Lima recibirá a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan de un empate y una derrota y necesitan recuperarse para no seguir alejándose de los primeros lugares del Torneo Apertura y necesitarán derrotar a los cajamarquinos, rival que los complicó en los últimos años.

En los últimos cinco partidos entre Alianza Lima y UTC, los blanquiazules ganaron en dos oportunidades, empataron dos veces y perdieron una. Los triunfos fueron un 2-0 y 2-1 en las temporadas 2017 y 2016 respectivamente. La estadística se vuelve más negativa tomando en cuenta los dos últimos partidos, donde Alianza cayó por 2-1 (2018) y empató en el mismo año, pero por el Torneo de Verano.

Para este encuentro, Alianza Lima no podrá contar con el delantero uruguayo Mauricio Affonso, quien no se recuperó del todo de su lesión al tobillo. Su reemplazante será Gonzalo Sánchez, atacante que inició acciones en la última fecha ante Ayacucho FC y pese a la derrota íntima, no lo hizo mal.

