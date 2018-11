La foto de la 'U' que revelaría el futuro de Vargas y Fernández para el 2019

Luego de un año difícil para Universitario de Deportes, son muchos las dudas que la Administración debe resolver para tratar de armar un plantel competitivo de cara a la siguiente temporada con el fin de evitar los sufrimientos vividos durante este 2018. Son muchos los nombres que posiblemente dejen la escuadra crema y justamente una foto del club en su último entrenamiento en Campomar ha llamado la atención entre los hinchas.

En dicha fotografía post-práctica se puede observar a todo el plantel de la U incluidos jugadores, comando técnico, asistentes y utileros. Todo parece normal salvo la ausencia de 2 jugadores históricos: Juan Manuel Vargas y Raúl Fernández. ¿Será que estaban solucionando sus temas contractuales con la Administración?

Recordemos que en el caso del 'Loco' Vargas, el técnico Nicolás Córdova no lo tendría en planes por considerar que el lateral no está en su mejor condición física y algunos otros temas internos que hablan de una supuesta discusión entre ambos. Por parte de 'Superman' Fernández, se habla mucho de ciertas ofertas de la MLS que le estarían llamando la atención, además de que el guardameta es uno de los mejores pagados del club crema, algo que la Administración no podría manejar para el presupuesto del 2019 por lo que optarían por darle la titularidad al joven Patrick Zubzuck que viene respondiendo bien.

Si bien aún no hay información certera respecto a qué futbolistas se quedan o se van, se espera que en diciembre ya se puedan resolver algunas incógnitas para poder considerar nuevos elementos con suficiente anticipación.

