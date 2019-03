La dura crítica de Córdova a sus jugadores tras empate con A. Universidad

Terminó molesto. El técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova aseguró que durante la semana conversará con sus jugadores tras el amargo empate ante Alianza Universidad, pues hubo actitudes de algunos que no le gustó.

“No me gustó para nada el segundo tiempo. No es la cara que hemos mostrado acá. No me gustaron algunas actitudes de unos jugadores, conversaremos con cada uno en Campo Mar esta semana”, expresó el estratega chileno en conferencia de prensa.

El mea culpa de Córdova

En tanto, Nicolás Córdova trató de explicar por qué su equipo cayó en el segundo tiempo luego de encontrar la diferencia con una gran jugada que terminó en gol de Gary Correa.

“Jugamos dos partidos. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Me llama mucho la atención cómo nos desdibujanos después de pasar a ventaja. Era una chance para hacer todo lo contrario a lo que hicimos. Tuvimos una lectura, después del gol, terrible”, agregó.

Mira la conferencia de Nicolás Córdova

LEE ADEMÁS: