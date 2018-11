La dura autocrítica de Hohberg para explicar su ausencia en la selección

Mientras la cabeza del comando técnico y los jugadores de Alianza Lima está metida en lo que será primera semifinal contra FBC Melgar, a jugarse este domingo en el estadio de Matute, Alejandro Hohberg, una de la figuras del equipo, no olvida ni siquiera un segundo de uno de sus grandes sueños, volver a vestir la camiseta de la selección peruana. Sin embargo, según 'Ale' cree que todavía le está faltando algo para integrarla.

"La selección no es cualquier cosa. Los que están se lo ganaron. De ahí, a todos los que no tocó estar, seguro algo nos está faltando, así me lo tomo yo. A seguir trabajando", manifestó Alejandro Hohberg, quien al parecer no está conforme con su rendimiento. Pese a ello, el atacante de Alianza Lima no se da por vencido y asegura que seguirá esforzándose al máximo para poder lograr ponerse la Blanquirroja en el pecho.

Los blanquiazules siguen entrenando y preparándose en su sede en el sur de Lima para sacar una buena ventaja este domingo frente a Melgar. La vuelta se jugará el jueves 6 de diciembre en el estadio Monumental de la UNSA. Alianza quiere el bicampeonato y characatos quieren sumar una estrella más en su historia.

