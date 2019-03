La 'Chama' reveló que choteó a Christian Cueva tras invitarla a salir

Más que polémica. La modelo venezolana, Alexandra Méndez más conocida en el mundo del espectáculo como la 'Chama' hizo varias confesiones en El Valor de la Verdad, entre ellas la que delata al volante de la selección peruana, Christian Cueva, a quien habría choteado luego que la invitara a salir.

"Algo que no me gusta es la mentira. Yo lo conocí en una reunión y me cayó bien. Jamás lo he visto como algo (más). Tampoco es que me llame la atención por alguna cosa, nunca. No es mi estilo, no es mi tipo. Le faltan muchas cosas, (por ejemplo) la altura", respondió a Beto Ortíz la popular Chama.

"Me parece una persona súper buena onda, súper educado, chévere, y súper todo, me cayó bien, como amigo chévere, pero luego me empezó a escribir cosas como que 'Chama, vamos a salir, qué guapa estás, me gustas", acotó.

Mira la partipación de la 'Chama' en El Valor de la Verdad

LEE ADEMÁS: