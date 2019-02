'Kukín' y el día que estuvo a punto de jugar en Colombia por Pablo Escobar

Carlos 'Kukín' Flores jugó la Copa Libertadores de 1993 con Sport Boys, año en el que el club rosado tuvo como rivales a Deportivo Cali y Atlético Nacional de Medellín. Por aquel entonces, este último club colombiano era controlado por Pablo Escobar.

En el programa 'El Valor de la Verdad' del 2014, 'Kukín' reveló que estuvo a punto de jugar por Atlético Nacional por pedido especial de Pablo Escobar: "Yo estaba en el hotel, y me llama el presidente de la delegación de ese viaje del Boys y me dice que han venido la gente de Nacional de Medellín a preguntar por mi, 'quieren comprar tu pase, al presidente le ha gustado tu juego y quiere que tú juegues en Medellín'", contó el fallecido jugador en dicho programa.

"Llegando a Lima América de Cali mandó un comunicado para indicar sus intenciones de contratarme. Y estaba entre los dos, entre Medellín, de Pablo, y Cali. No sabía para dónde irme. Al final el Boys no me quiso vender", sentenció 'Kukín' Flores.

Por aquel entonces, América de Cali y Atlético Nacional eran los clubes más poderosos del fútbol colombiano, debido a que estaban controlados por 2 familias ligadas al narcotráfico.

