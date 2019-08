Koffi Dakoi | Marfileño que brilló en San Martín revela interés del Atlético de Madrid

En el 2018, San Martín estuvo plagado de jóvenes jugadores, entre ellos dos marfileños que brillaron con el club 'Santo': su goleador Ake Loba y el buen mediocentro Koffi Dakoi. Este último, en entrevista con ESPN de México, ha revelado importantes detalles sobre su relación con Tigres, club que es dueño de su carta pase desde el 2017.

Actualmente se encuentra cedido en el Correcaminos, pero todo empezó en el 2017, luego de ser subcampeón en el torneo Esperanzas de Toulon con la selección de Costa de Marfil, cuando por aquel entonces aún pertenecía al Ivoire Académie, de la Segunda División de su país.

“No me querían dejar para venir aquí (a México), ellos querían solamente el dinero, entonces Tigres paga lo que querían y vengo aquí, porque después del Esperanzas de Toulon, tenía muchos, muchos clubes como el Atlético de Madrid, como muchos clubes en Francia, en Europa, entonces me dejan venir aquí por el dinero”, reveló Koffi Dakoi. El conjunto de Monterrey se impuso al poderoso equipo 'Colchonero' en la lucha por el mediocentro.

Eso sí, el jugador expresa que no fue una mala decisión y se siente contento de haber llegado a Tigres: “Para mí no importa porque somos jugadores, nosotros debemos jugar para la gente nos vea jugar. No hay problema si juego en Tigres o en un pequeño equipo, es bueno para mí, yo nada más quiero jugar, el dinero viene después”, añadió.

Finalmente, Koffi Dakoi reveló que aún existe varios equipos de Europa que lo pretenden, pero por ahora su futuro se encuentra en México y no descarta que pronto pueda pertenecer al primer equipo de Tigres.

