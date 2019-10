Kevin Quevedo y su deseo de salir campeón con Alianza Lima antes de su partida al extranjero | FOTO

Kevin Quevedo solo se preocupa en el presente. El extremo aliancista vive un buen momento en Alianza Lima y desea alargarlo hasta el final de la temporada, para recién decidir su futuro, el cual ya tendría prácticamente definido.

Debido a que el club y su representante aún no han llegado a un acuerdo para que renueve, lo más probable es que emigre a una liga europea este 2020.

“En esos temas contractuales yo no me fijo mucho, yo me concentro en hacer bien las cosas dentro del campo. A fin de año se verá si me quedo o me voy para otro equipo. Yo quiero salir campeón con Alianza y después lo que Dios quiera”, señaló el atacante.

“Tomo las cosas con tranquilidad, pensando en los errores y en lo que tengo que hacer partido tras partido, en hacer bien las cosas. Tengo la confianza al tope y lo tomo con mucha responsabilidad”, agregó.

Finalmente, confesó su deseo de volver a la bicolor. “Apunto a estar en la selección. Vestir la blanqurroja es algo inexplicable, me siento muy orgulloso al hacerlo, ojalá se me dé otra vez. Estoy trabajando para ello”, sentenció.