Kevin Quevedo revela que él era el encargado de patear el penal ante Melgar: "Federico no quiso darme la pelota" [VIDEO]

El fin de semana, Alianza Lima inició la remontada ante FBC Melgar gracias a un penal ejecutado por Federico Rodríguez. En primera instancia, todo apuntaba a que Kevin Quevedo sería el encargado de patear el penal, pero fue el delantero uruguayo quien tomó el balón y marcó el 2-1 parcial. Aquí, la historia.

"En principio yo no se la había pedido, pero luego veo que el ‘profe’ Bengoechea y Rinaldo Cruzado piden que lo patee yo, pero Federico no quiso darme la pelota. Igual apoyándolo antes que patee y ese gol sirvió para voltear el partido", afirmó Kevin Quevedo en conferencia de prensa. Recordemos que es Felipe Rodríguez quien usualmente patea los penales, pero para aquel momento del partido el uruguayo se encontraba fuera de la cancha.

De otro lado, en entrevista con Gol Perú, el propio Federico Rodríguez habló sobre esta situación segundos previos a ejecutar el penal: "El encargado es 'Felucho' y cuando él no está no hay otro responsable. Cuando fue el penal lo primero que pensé fue en patearlo yo. No se me cruzó otra cosa por la cabeza", indicó el delantero.

En 11 partidos disputados, Federico Rodríguez ha marcado cinco goles, teniendo un promedio de casi un gol por cada dos partidos que disputa con la camiseta de Alianza Lima. Por su parte, Kevin Quevedo se ubica entre los 3 máximos goleadores de la Liga 1 2019 con un total de 15 goles.

