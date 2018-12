Kevin Quevedo queda descartado para llegar a este club de la MLS

Kevin Quevedo es uno de los apuntados para salir de Alianza Lima. El delantero tiene ofertas del exterior y eran dos los clubes de la MLS que sonaban fuerte para quedarse con el jugador: Minnesota United y New York City.

Sin embargo, desde Estados Unidos han negado cualquier posibilidad para incorporarse a Minnesota United. Así lo informó el periodista de The Guardian, especializado en cubrir a dicho club, Jeff Reuter.

A través de su cuenta de Twitter, respondió a la pregunta de un seguidor sobre la posible incorporación de Kevin Quevedo. "He hecho un poco de investigación y Kevin Quevedo no está en Minnesota. Los informes han vinculado al jugador con el club así como a algunos otros y él ha posteado una imagen en Instagram donde él está viajando al exterior. El destino no es Minnesota United FC", informó el periodista estadounidense.

I've done some digging, and Kevin Quevedo is NOT in Minnesota. Reports have linked the player to the club among others, and he posted a picture on his Instagram that he's flying out for a medical. That destination isn't #MNUFC. https://t.co/gpWwatYB8S