Julio César Uribe y el mensaje a Emanuel Herrera tras expulsión en Huancayo

Julio César Uribe se manifestó sobre el incidente que tuvo Emanuel Herrera en el choque entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. El 'Diamante' le brindó todo su respaldo al goleador rimense y le dejó un mensaje en la previa a lo que puede ser una liberación de la tarjeta roja mostrada por un altercado con el defensor del 'Rojo Matador'.

"Si hay sensatez, estoy seguro que tienes que ser liberado. Espero que lo haya, en un momento donde tanto se habla de justicia o de injusticia. Las imágenes son muy evidentes, así que entrénate tranquilo que el domingo seguramente vas a estar (ante Alianza Lima)", dijo Uribe en el programa de Fox Sports Radio Perú.

"Más allá de lo que todos hemos observado, el reclamo de Sporting Cristal está por demás justificado. Va a ser realmente justo si te levantan la sanción como corresponde. Porque las imágenes son tan evidentes que no tienes ninguna responsabilidad, no hay ninguna razón para ser expulsado. El informe del árbitro no tiene porque ser mucho más sólido, como se estila, ante una imagen por demás evidente", agregó.

Cristal presenta reclamo

Emanuel Herrera reveló que tanto Sporting Cristal como él harán el pedido formal para que pueda estar habilitado en el duelo que se jugará este domingo ante Alianza Lima.

