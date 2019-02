Julio César Uribe: "Tengo los argumentos para hacer competitivo a Cristal"

Sporting Cristal vive momentos de incertidumbre tras la partida de Alexis Mendoza de la institución cervecera. Tras esta inesperada noticia el nombre de un técnico vuelve a la escena y los hinchas comenzaron a corear su nombre para verlo con el buzo técnico del equipo: Julio César Uribe.

El exfutbolista evitó pronunciarse acerca de los detalles de la salida de Alexis Mendoza tras menos de un mes de haber llegado a la institución con la ilusión de alcanzar el bicampeonato y avanzar en la Copa Libertadores 2019.

"Prefiero mantenerme al margen; observar y dejar que como todo sea casi siempre. Esto ha sido inusual. Uno tiene que ser respetuoso y desear siempre lo mejor. a la institución. La gente no conoce el fondo y sobre la forma es sencillo opinar. Respeto la forma, pero valoro más el fondo y al desconocerla, prefiero no brindar mi opinión.", señaló Julio César Uribe a este medio.

El exfutbolista de Sporting Cristal comentó acerca de los dos partidos del equipo en la era Alexis Mendoza (Emelec y Cantolao) y que han generado la crítica en los hinchas.

"Eso de las transiciones, desdoble, repliegue, saber marcar y desmarcar lo conoce en todo nivel. Cada quien trabaja como cree que lo debe hacer y cada quien sabe la calidad de técnico que es. Sin embargo, a Alexis Mendoza no se le puede criticar por un tema de resultados, porque no lo hemos visto jugar en el campeonato de forma oficial y no empieza la Copa Libertadores", comentó.

Agradece a los hinchas

Ante el clamor del pueblo bajopontino de ver a Julio César Uribe como estratega del equipo bajopontino, el -ahora- comentarista deportivo solo agradece el cariño de los hinchas y reconoce que está preparado para el reto de llegar al club.

"Tengo mucha gratitud con los hinchas. No tengo ninguna clase de duda de que tengo todos los argumentos para hacer competitivo a Sporting Cristal y llevar a la institución a donde siempre ha estado. Tengo el prestigio de técnico de selección y pocos recuerdan que soy el estratega que más ha trabajado en el exterior (México, Colo y China). Una hoja de vida bien escrita, profesional, competitivo y correcto. Mis equipos con pocas herramientas jugó bien al fútbol. Si eso no es ser competitivo o tener un buen perfil, pues habrán otras razones y eso se respeta", finalizó el "Diamante".

