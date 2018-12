Julio César Uribe le sugiere a Fuentes no fichar por Alianza Lima

Luego del altercado entre el técnico de Melgar y Jean Pierre Fuentes diferentes personalidades del deporte se han pronunciado. Uno de ellos ha sido Julio César Uribe, quien en la última edición del programa Fox Sports Radio Perú aconsejó al futbolista descartar la opción de Alianza Lima, como un posible destino en el 2019.

"Primero para lamentar este acontecimiento a un día de tan importante fecha. Qué bueno que el gerente te haya transmitido tranquilidad, ojalá que de la otra parte también se de. Lo que si te diría como sugerencia y creo que te queda claro, en caso de esta coyuntura de terminar tu contrato, puedes tener 50 mil opciones, pero la única que no puedes aceptar es la de Alianza Lima, por lo maquiavélico que somos en nuestro sociedad. Así que ten mucho cuidado en las decisiones que tomes a futuro", señaló el 'Diamante' en el mencionado espacio televisivo.

Fuentes acaba vínculo con Melgar en el 2018

Entre otras cosas, Jean Pierre Fuentes contó que su vínculo con el cuadro arequipeño termina a finales del 2018, pero que por ahora "muere" por el club y ya después verá todas las opciones que puedan llegarle.

"Quiero recalcar algo. La gente puede estar hablando de que yo me he 'echado', o que derrepente yo me voy a ir a Alianza, esas cosas no sé de dónde han sacado, sinceramente yo no he hablado con nadie, soy un profesional. Hasta el día que yo esté en el club, yo 'muero' por Melgar y una vez que acabe el campeonato veré mis opciones", señaló el volante de 27 años.

