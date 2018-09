Julio César Uribe: "Quiero ser dirigente para proteger al futbolista peruano"

Si en el 'rectángulo verde' Julio César Uribe deleitaba al público con su vistoso juego, en su nueva faceta como comunicador también destaca con nitidez. No hace mucho, por ejemplo, entrevistó a Ricardo Gareca y la charla fue bastante comentada en las redes sociales.

Sin embargo, el exjugador, vigente entrenador y hoy comentarista deportivo tiene en mente incursionar en otro campo, siempre ligado al "deporte rey": el 'Diamante' quiere ser dirigente deportivo.

"Más adelante me gustaría ser dirigente y proteger al futbolista como siempre lo he hecho desde mi función como entrenador. Aquí todo el mundo lastima al futbolista y juega con sus necesidades. Lo lograré les guste o no a las ‘ratas’ que dirigen el fútbol. Siempre lo que me propongo lo logro", afirmó Julio César Uribe en una charla con un medio local.

Y aunque no precisó si apunta a ser directivo de un club o de una institución deportiva (IPD, FPF, por ejemplo), el extécnico de la selección peruana dijo que por ahora está enfocado en el trabajo que realiza con la niñez.

"No puedo adelantar nada. Ya con el tiempo se darán cuenta. Por ahora solo me dedico a seguir educando a niños que sientan alegría a través del fútbol y esa felicidad que también se la trasladen a su familia y ayuden a mejorar la sociedad que es el deseo de todos", señaló.