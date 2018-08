Julio César Uribe: "Sporting Cristal ganará el Apertura, lo puedo firmar" [VIDEO]

¿Se le salió el corazoncito o es que la realidad le da la razón? Consultado sobre qué equipo se llevará el título del Torneo Apertura, Julio César Uribe no tuvo dudas al dar su respuesta: el monarca será Sporting Cristal, club donde jugó pero en donde hasta el momento no ha podido dirigir. O sea, para él Alianza Lima no tiene chance alguna de hacerse con la corona.

"Un grande difícilmente se cae cuando está arriba. Entonces, y lo dije hace tres semanas, (Sporting Cristal) va a ser campeón (del Apertura). Y lo puedo firmar", dijo con firmeza.

Ni siquiera porque los celestes en su último partido de local no pudieron ganar, o que hayan sumado solo dos puntos de los seis que estuvieron en disputa en las dos últimas jornadas, hizo que el 'Diamante' cambie de opinión.

"Que Cristal haya sumado dos puntos de los últimos seis en juego da pie a pensar que se va a caer, se equivocan. Cristal ha venido demostrando superioridad en el juego por encima de todos los equipos. Futbolísticamente, Cristal es superior a todos", sentenció.