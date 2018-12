Julinho tuvo un fuerte altercado con sus compañeros por defender a Cristal [VIDEO]

Un fuerte cruce de palabras tuvo el exfutbolista Julinho con sus compañeros de mesa Eddie Fleischman y Peter Arévalo, y todo porque los dos últimos deslizaron la idea de que la gente de Sporting Cristal "tiene miedo" de enfrentar a Alianza Lima en la lucha por el título.

Esos comentarios se generaron a raíz de las declaraciones de Federico Cúneo, titular de la institución cervecera, quien había expresado su disconformidad de que Cristal pueda quedarse sin coronarse campeón pese a haber sido el mejor equipo de la temporada.

"Si uno mira la tabla general del primer equipo y reserva, la distancia que tenemos sobre Alianza Lima es de 40 puntos. Si no somos campeones es porque el torneo no quiere que el elenco que ha hecho las cosas bien sea campeón. Tengo amistad con algunos dirigentes de Alianza Lima pero ellos no han ganado ningún torneo en el año, ¿cómo es que tiene la posibilidad de campeonar?", había dicho Cúneo.

Presidente miedoso

"Todos pueden comentar, pero el presidente de uno de los clubes que está peleando el título, y que tenía la decisión de oponerse o estar de acuerdo con el sistema, ya no puede hablar", dijo Eddie Fleischman en Fox Sports Radio Perú. "Eso es sinónimo de miedo", terció Peter Arévalo.

Fue entonces que Julinho salió al frente y defendió a su presidente (él trabaja con las divisiones menores de Cristal). "No, salir a hablar significa que no tiene miedo. Por más que las bases se hayan hecho de esa manera, ¿es correcto que Cristal no sea campeón?", expresó el exdelantero.

"Sale a decirlo porque le preocupa", insistió Fleischman. "Tú no lo conoces", replicó Julinho. "Lo conozco antes que tú", contestó el periodista. "¿Fue tu dirigente? Yo tengo once años en Cristal. Tú puedes conocerlo más fuera de la cancha, pero yo dentro de la cancha. Yo sé lo que está hablando", aseveró el exatacante cervecero con un tono de voz elevado.

"¿Por qué me gritas?", reclamó Fleischman. "Tienes que tener respeto cuando hablas conmigo, 'Colorado'. Tranquilízate y toma tu pastilla", volvió a disparar Julinho. La final también se juega en los medios de prensa.