Julinho se 'quiebra' al recordar el gol que falló en la final de la Libertadores 1997

En sus pies tuvo la chance de llevar a Sporting Cristal a tocar la gloria, pero falló. Más de dos décadas después, ese error lo persigue cual fantasma y en las noches de soledad lo acecha constantemente. Él lo reconoce y cada vez que recuerda esa escena su corazón sangra de dolor. Julinho, el ídolo celeste, sufre todavía por ese gol que se perdió en la final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro, en 1997.

Consultado sobre cuál fue el día más triste de su vida deportiva, el brasileño nacionalizado peruano no dudó en su respuesta: el 13 de agosto de 1997, el día de la segunda final en Brasil contra el poderoso Cruzeiro, el día que pudo haber ascendido al panteón de los héroes celestes.

"Me sentí responsable de no haber hecho ese gol. Me gustaría que los hinchas de Cristal sepan que nunca me he sacado esa jugada de mi cabeza, me duele hasta hoy. Hay momentos en los que estoy solo en mi cama y lloro porque aparte de ser algo importante para Cristal, era también el sueño de mi vida", contó visiblemente emocionado en Fox Sports Radio Perú.

Julinho también comentó que esa herida sigue abierta porque no pudo cumplir una promesa que le hizo a su padre, fallecido semanas antes de ese decisivo duelo.

"Desde niño me prepararon para ser futbolista, para aguantar presión y asumir responsabilidades. Para mí era algo especial ese momento, porque todos saben que dos semanas antes falleció mi padre. Cuando tenía ocho años yo le había prometido a mi papá que iba a salir campeón de la Copa Libertadores, que en la final iba a meter un gol y que le iba a regalar el (auto) Toyota", rememoró.

Si bien como jugador no lo consiguió, el hoy comentarista deportivo asegura que se está preparando para cobrarse la revancha, pero esta vez como director técnico.

"Me hubiese encantando meter esa pelota adentro, no pude, por eso me duele hasta hoy. Mi tarea en Cristal todavía no termina. Entré a las divisiones menores para en un futuro ser el entrenador de mayores y buscar lo que dejé allá atrás: la Copa Libertadores", prometió.