Julinho y Eddie Fleischman protagonizan fuerte 'bronca' por Beto da Silva

Beto da Silva, quien dejó Tigres para llegar a Lobos BUAP, aún no logra tener minutos en el fútbol mexicano. Este martes 15 de enero, el centrodelantero ha cumplido 8 meses sin jugar un partido oficial, situación preocupante la que vive.

Este fue el tema de debate en Fox Sports Radio Perú, generando una fuerte discusión entre Eddie Fleischamn y Julinho. Quien arrancó con este tema fue el periodista, señalando lo siguiente: "A la edad de Beto da Silva no podemos decir que es extraordinario porque no ha jugado ni 10 partidos seguidos. Puede ser un gran jugador, yo no niego que tiene condiciones para ser un gran jugador pero hoy no puedo decir eso".

Pero todo comenzó con un fuerte comentario de Eddie Fleischamn: "Lo estás defendiendo porque es tu pata o porque lo conoces desde chico. Lo que yo creo es que si estarías hablando de un futbolista que no conoces y a los 22 años no tiene 10 partidos seguidos, no dirías que es extraordinario", indicó.

La respuesta de Julinho no se hizo esperar: "No pongas en tela de juicio delante del público mi honestidad y mi credibilidad que no lo vas a conseguir. Lo estás poniendo porque no estás cuidado tus palabras. Yo defiendo lo que es bueno, tú solo eres contreras, digas lo que quieras, tú dí lo que quieras pero no te metas con mi honestidad y carácter", dijo furioso el exfutbolista de Sporting Cristal.

Pero no sería todo y Julinho le recordó lo siguiente: "El otro día dijiste que yo era representante de Christofer Gonzáles. ¿Eso no es faltar el respeto?".

