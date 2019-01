Juliana Oxenford y la historia de amor fallida con Alianza Lima

Es una 'grone' más. La reconocida periodista, Juliana Oxenford se ha confesado hasta el cansancio hincha de Alianza Lima. Ella no duda en posar con la camiseta blanquiazul a donde vaya y hoy en la Noche Blanquiazul, era una de las personalidades más esperadas por la afición.

Sin embargo, la conductora de Latina lamentó no poder estar hoy en la Noche Blanquiazul de Alianza Lima por tener compromisos relacionadas a su labor periodística. Ante ello, Oxenford envió un video disculpándose con los fieles hinchas grones y pidiendo que esta noche se logre la victoria ante el Barcelona de Ecuador.

Mira el video publicado por Alianza Lima

"Estoy triste. Me ofrecieron ser la presentadora y el corazón se me salía del pecho. No puedo faltar a chambear. Mi corazón está con ustedes. Soy recontra grone. Quiero mi camiseta. ¡Vamos Carajo!", manifestó Juliana Oxenford en un video que fue publicado por las redes sociales del club.

Juliana Oxenford es ferviente hincha de Alianza

