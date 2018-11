Jugadores de la UTC son acusados de indisciplina por sus propios directivos [VIDEO]

El fútbol peruano sigue sumido en la informalidad. Pese a que la Universidad Técnica de Cajamarca aseguró un cupo a la Copa Sudamericana, en la interna de ese club se viene librando una especie de guerra civil entre jugadores y dirigentes.

Los primeros, en una conferencia de prensa, acusaron a los directivos de haberles hecho dobles contratos y de querer descontarles su sueldo arbitrariamente. En tanto que los segundos, en otra rueda de prensa, denuncian que hay futbolistas que han cometido serias indisciplinas que ameritan una sanción y hasta criticaron la permisividad del entrenador Franco Navarro.

"A la conferencia de prensa que han dado algunos jugadores y parte del cuerpo técnico, el club UTC se ve obligado a contestar con la verdad. Primero, el club ha querido mantener en reserva cualquier tipo de situación que afecte su imagen y la de los jugadores. Durante el desarrollo del campeonato los jugadores han venido cometiendo recurrentemente algunos actos de indisciplina", señaló el administrador Robert Canario.

Lista de las indisciplinas

Y a continuación dio varios ejemplos: "Benjamín Ubierna no llegó a los entrenamientos y el técnico Franco Navarro no hizo nada. Hace 20 días el señor Roberto Guizasola pidió permiso para ir a Lima a su matrimonio y no llegó a la fecha de terminado su permiso y, una vez más, el técnico no dijo nada", precisó el dirigente.

"Otro es el arquero Carlos Gómez, quien no vino a entrenar un día y salió a jugar a un partido de fulbito teniendo contrato con nosotros y, una vez más, el señor Navarro no dijo nada. En el partido amistoso que tuvimos con Comerciantes Unidos, el jugador Junior Ponce llegó en estado etílico, entre otros casos por mencionar", prosiguió.

Minutos después, advirtió a los jugadores a que se retracten o iniciarían acciones legales en su contra. Sin embargo, al final de la rueda de prensa los periodistas allí presentes quisieron consultar sobre la denuncia de los dobles contratos, pero a los directivos de la UTC les quemaron los pies y se fueron raudamente generando gran malestar entre los hombres de prensa.