Jugadores de Sport Rosario responden con emotivos mensajes a Mario Salas

Lo respaldan. Sport Rosario fue uno de los equipos descendidos del Torneo Descentralizado 2018 y es duramente criticado por las deudas que tiene con sus jugadores profesionales, pues no les pagan hace 5 meses y por ello no jugaron la última fecha con Sporting Cristal por el Torneo Clausura.

La preocupación de Mario Salas en su última conferencia de prensa fue contundente, luego de decir que no le importaba la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. "Es un tema agotado, me importa que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, eso me interesa", comentó el chileno ante la prensa.

El hecho fue reconocido por los jugadores afectados, quienes utilizaron sus redes sociales quienes agradecieron a Mario Salas por la preocupación que tenía con ellos y con el campeonato local. Uno de ello fue Carlos Olascuaga, quien señaló que cualquiera pueda tomar mando de un club e irse cuando quiere y dejar deudas.

Otro de los que se pronunció al respecto fue Juan Diego Guiierrez, quien regresó a Lima debido a la crisis en el club huaracino. "Mas allá de lo que vino a sumar futbolisticamente con la atractiva propuesta de su equipo, se involucra con los problemas de nuestro fútbol. Que los que vengan sean así cracks como profesionales y personas", escribió en Twitter.

