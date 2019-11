Jugadores de Sport Huancayo denunciaron que fueron amenazados por hinchas del Sport Boys para que no se presenten al partido de última fecha de campeonato. Según la denuncia presentada, sujetos irrumpieron el entrenamiento para amedrentarlos.

‘Su excusa fue que nosotros estábamos recibiendo incentivos de otros equipos, que éramos corruptos, que no nos presentemos y que no ganáramos el partido porque nos tenían ubicados e iban a haber represalias contra nuestras familias’, indicó Manuel Corrales.

‘No puede suceder esto. El Boys va a seguir, con su gente, atacando a los equipos profesionales. Esto no lo pueden permitir, no puede quedar así. Tenemos identificados a los delincuentes’, agregó el presidente del club provinciano a las cámaras de América TV.

FMS Perú | día, fecha, hora, lugar, precios de entradas y participantes para el Torneo Clasificatorio de liga 1

Por parte de Sport Boys salió al frente el administrador Johan Vásquez, negó cualquier tipo de vínculo entre los rosados y delincuentes que ingresaron a la práctica de Sport Huancayo para amenazar a sus jugadores previo a la última fecha del Torneo Clausura.

‘El club Sport Boys no comparte actos de violencia, pero como institución, son cosas aisladas, de terceros que son difíciles de controlar y no tenemos la seguridad de que hayan sido hinchas del club. La barra viajó el sábado, no puedo confirmar nada sobre el grupo que estuvo ese día en los entrenamientos’, indicó el administrador Vásquez.

También puedes leer: