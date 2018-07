Jugadores de Sport Boys y la 'U' crean Fundación para niños pobres

El 'pana' Luis Tejada, delantero de Sport Boys y la selección de Panamá, anunció a través de sus redes sociales, la creación de su Fundación Tejada, Machado, Quintero para proveer de ayuda económica y educación a los niños más necesitado de su pais. Junto a él está su compatriota Alberto Quintero de Universitario de Deportes.

"Es un gran reto, para nosotros Haber tomado la decisión y devolverles todo el cariño que por tantos años nos han brindado a la niñez y juventud de nuestro Panamá", escribió Luis Tejada en su cuenta oficial de twitter.

La historia de esta Fundación comienza con una divertida historia que cuenta Luis Tejada: "Mi agente me ofreció ir a Chiclayo, al Juan Aurich, por sus playas, su comida, entonces me acuerdo que le dije a mi mujer solo por decir y por joder, que ya no quería ir, le dije a la gente de Chiclayo que si me mandaban tanto de plata iba y al día siguiente estaba la plata que pedí".

"Eso fue para Navidad, asi que le dije a unos chicos humildes que si me mandaban esa plata, les compraba 20 canastas y les lleve sus cajas. Ayudo a los niños, les doy regalos, voy a la iglesia y doy mi ofrenda, por eso abri la fundación con Adolfo Machado (Houston Dynamo) y Alberto Quintero (Universitario de Deportes)", agrega Tejada.