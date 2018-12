Jugador clave de Salas renovó con Sporting Cristal hasta el 2020

Sporting Cristal ya pasó la página de su título número 19 en su historia en el fútbol peruano para introducirse en lo que serán los nuevos refuerzos de la temporada 2019 y, no menos importante, de las renovaciones de los jugadores que fueron la columna vertebral del 2018. Mantener la base del presente año es importante para el club, así el ahora ex técnico Mario Salas ya no esté. Con el primer jugador que iniciaron las extensiones fue con Renzo Revoredo.

" ¡Revo se queda en casa! Nos alegra anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Renzo Revoredo por dos temporadas más", se puede leer en el tuit que colgó la cuenta oficial de Sporting Cristal con una imagen del defensor y la fecha de permanencia: 2020. El popular 'Revorator' fue importante en la obtención del título nacional ante Alianza Lima al marcar el segundo tanto de la primera final jugado en Matute.

Mientras Sporting Cristal sigue conversando con sus jugadores para renovarles contrato; por otro lado, la Comisión de Fútbol está obsevando hojas de vida de distintos técnicos para que asuman un nuevo reto con lo del Rímac, pero que esta vez sea por dos años o más y no uno como con Mario Salas. Aunque en este caso el tema económico y familiar peso más para que el chileno deje la institución celeste.

