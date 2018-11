Juan Manuel Vargas y la gran condición para renovar con Universitario

El tema Juan Manuel Vargas se maneja con pinzas en Universitario de Deportes. Es que el 'Loco' tiene algunas chances de quedarse, no solo por ser uno de los referentes del club, sino también porque a pesar que fue 'congelado' por el técnico Nicolás Córdova nunca tuvo problemas con su técnico.

Nunca existieron problemas con Córdova

Trascendió que el técnico chileno tiene un buen concepto de Vargas, pero lo que no le agrada, es el hecho que no haya podido ponerse a punto en cuanto a su peso. "Nunca tuvo problema Juan Manuel (Vargas) con Córdova. Más bien, siempre hablaban. Nunca le faltó el respeto, ni se puso en plan de ¿porqué no me pones?. Cosa que sí sucedió con Arquímedes Figuera y Alberto Quintero, que se enojaban cuando no los ponían en el once o los reemplazaban en pleno partido", precisó una fuente del BOCÓN.

Importante condición

Sin duda, el tema Vargas se resolverá tras el duelo con Comerciantes Unidos pero hay voces a favor y otras en contra. Una a favor, es José Gamarra quien espera que el 'Loco' se retire con la camiseta de la 'U'. "Hay dirigentes que quieren a Juan (Vargas) un año más y su continuidad se daría cumpliendo obligaciones y reglas. Por ejemplo: Iniciar una pretemporada estricta con Universitario, tratar de cuidarse en las comidas para evitar sobrepesos", señaló la fuente del BOCÓN.

Por su parte el experimentado jugador ha manifestado su deseo de quedarse en Ate. "Quiero retirarme en la 'U' y haría cualquier cosa por eso", ha manifestado un Vargas que espera un 2019 diferente.

